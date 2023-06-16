Путин анонсировал повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года
В РФ продолжается индексация минимального размера оплаты труда, причем опережающими темпами, отметил глава государства.
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Президент России Владимир Путин анонсировал повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
«Мы продолжаем индексировать его, причем опережающими темпами, увеличивать отрыв МРОТ от прожиточного минимума», - сказал он.
Российский лидер напомнил, что с января этого года МРОТ увеличили на 6,3 процента - до 16 242 рублей в месяц.
Суммарное повышение минимального размера оплаты труда позитивно отразится на доходах почти пяти миллионов человек, отметил президент.