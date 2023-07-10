«Известия»: к 2030 году МРОТ в России может увеличиться в два раза

Минтруд представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года, сообщает издание.

Минимальный размер оплаты труда в номинальном выражении может вырасти к 2030 года вдвое относительно текущего уровня. Об этом сообщают «Известия».

Как сообщает издание, Министерство труда и социального развития РФ по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Эти темпы выше инфляции. Таким образом, МРОТ вырастет вдвое с уровня 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о повышении минимального размера оплаты труда на 18,5 с 1 января следующего года. Глава государства отметил, что повышение минимального размера оплаты труда положительно повлияет на доходы почти пяти миллионов человек, отметил президент.