Япония, США и Канада начали военно-морские учения восточнее Курильских островов

Учения проходят в Тихом океане в зоне, простирающейся от вод восточнее Курильских островов до районов южнее острова Хонсю.

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Морские силы самообороны Японии, ВМС США и Канады приступили к совместным военно-морским учениям восточнее Курильских островов. Об этом говорится в сообщении Сил самообороны Японии.

Учения Noble CHINOOK стартовали накануне, а завершатся 28 августа. Их цель - укрепление сотрудничества между военно-морскими силами.

С японской стороны в мероприятиях задействован вертолетоносец «Хюга», от США - эсминец Benfold типа «Арли Берк», от Канады - фрегаты Ottawa и Vancouver типа «Галифакс» и судно снабжения MV Asterix.

Ранее сообщалось, что Польша создает подразделение спецназа для охраны инфраструктуры на Балтике, в том числе газопровода Baltik Pipe, соединившего Норвегию и Польшу.

На прошлой неделе главком ВМФ России Николай Евменов в студии «Звезды» на форуме «Армия-2023» рассказал, что зона интересов России - весь Мировой океан, а более 100 боевых кораблей и судов выполняют сейчас задачи в различных районах.