Более 100 кораблей и судов ВМФ России выполняют задачи в Мировом океане

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Более 100 боевых кораблей и судов выполняют сейчас задачи в различных районах Мирового океана, сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в студии «Звезды» на форуме «Армия-2023».

«В данный момент, когда мы здесь находимся, более 100 боевых кораблей и судов сейчас находятся в океанах, несут свою боевую службу в Средиземном море, в Атлантике, в Тихом океане», - сказал он.

Евменов напомнил о проходивших в этом году учениях, в частности, об участии боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая в Тихом океане, о морских учениях РФ, КНР и ЮАР. Главком отметил, что в зоне интересов России находится весь Мировой океан.

Также Евменов заявил, что российский флот давно имеет на вооружении морские беспилотники - причем самые разнообразные. Имеются безэкипажные катера и подводные необитаемые аппараты - от легких до тяжелых, добавил он.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.