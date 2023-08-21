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Вирусолог Чепурнов объяснил периодичность вспышек сибирской язвы

Ян Брацкий
12:29 21.08.2023
В настоящее время в Панинском районе Воронежской области, где обнаружили очаг сибирской язвы, объявлен режим ЧС.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Споры бактерий сибирской язвы способны сохранять жизнеспособность сотни лет, этим объясняется периодичность, с которой в разных частях страны происходят вспышки заболевания. Об этом «Звезде» рассказал вирусолог Александр Чепурнов.

«Спора обладает колоссальной устойчивостью, она способна выживать столетия. Поэтому периодически где-то такие споры сохранившиеся возникают. Как бы старательно очаги ни дезинфицировали, споры выживают. Часто даже соскребают землю, захоранивают ее и помечают как могильник. Тем более если обнаружены животные. Сейчас их найдут и захоронят. Но сделать так, чтобы нигде и ничего не осталось - невозможно», - объяснил Чепурнов.

На крупных животноводческих фермах за здоровьем скота пристально следят ветеринары, добавил вирусолог. Животных своевременно прививают и проводят все необходимые анализы после разделки туши. Частники, как правило, не придают безопасности такого значения.

«Время от времени где-нибудь корова или коза что-нибудь съедает и у нее развивается процесс. Животное начинает болеть, хозяева в таких случаях, не понимая происходящего, торопятся забить животное. Мясо либо съедают, либо продают. Случаи эти не частые, они не на слуху, поэтому люди не боятся. Хозяин думает, как бы деньги не потерять», - добавил вирусолог.

Ранее стало известно об обнаружении очага сибирской язвы в Панинском районе Воронежской области. Сейчас там объявлен режим чрезвычайной ситуации до 16 ноября. Посторонним запрещено посещать регион, нельзя забивать непривитых животных, продавать их мясо, заготавливать корма и охотиться.

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