Дания начала обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16

Вместе с восемью пилотами в Данию прибыли еще 65 украинских военнослужащих.

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Дания начала обучение восьми украинских пилотов управлению истребителями F-16 на своей военной базе в Скрыдструпе. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на Вооруженные силы Дании.

«Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на истребителях F-16 в рамках своего обязательства по безвозмездной передаче самолетов Украине», - рассказали в агентстве.

Сообщается также, что на датскую военную базу в Скрыдструпе вместе с восемью пилотами прибыли еще 65 украинских военнослужащих для обучения обслуживанию самолетов.

Дания поставит Украине 19 истребителей F-16, первые шесть будут доставлены уже к Новому году.

В понедельник 21 августа также стало известно о том, что Дания разрешила Украине использование истребителей F-16 только на своей территории. Подобные условия использования распространяются также на танки и другие виды вооружений, передаваемые Киеву странами Запада.