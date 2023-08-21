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Что Зеленский рассказал о масштабах и сроках поставок истребителей F-16 Украине

20:48 21.08.2023
По итогам европейского турне Зеленского Дания и Нидерланды определились с поставками истребителей для Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В последние дни европейские СМИ пестрят кадрами ошарашенного от восторга Владимира Зеленского: ему наконец дали потрогать истребитель F-16 и даже посидеть в его кабине. Запад долгое время заигрывал с политиком, и только сейчас американский Белый дом определился с поставщиком - истребители для ВСУ передадут Дания и Нидерланды. После очередного европейского турне президент Украины стал раздавать самоуверенные заявления: Украина получит от Нидерландов 42 истребителя четвертого поколения F-16, от Дании - 19 американских истребителей.

«Наши военные не начинали контрнаступление раньше, потому что, честно, было не с чем. Если у вас есть дефицит бронетехники, танков – могут погибнуть тысячи людей», - заявил Зеленский.

Только вот, когда эти уже не совсем современные машины «долетят» до Украины и в каком состоянии пока не ясно. Западные страны не горят желанием делиться своим оборонным потенциалом по указке Вашингтона. Та же премьер-министр Дании Метте Фредериксен, обещая Зеленскому самолёты отметила: всего в стране 43 F-16. 30 из них ежедневно используют в оборонных целях. 19 нужно отдать… И поставку эту будут «размазывать» до 2025 года включительно.

 «Что касается сроков поставок. Скоро начнется обучение, и, надеюсь, к Новому году первая группа самолетов, около шести, отправится из Дании на Украину. Затем, надеюсь, в следующем году еще восемь самолетов, а через год еще пять самолетов», - пояснила Метте Фредериксен.

В то же время глава голландского правительства Марк Рютте и вовсе не называл количество самолётов, которые отправятся на Украину. Цифру в 42 единицы назвал только  Зеленский. Рютте же в своём заявлении практически признался, что отдавать свои «нежные» и «чувствительные» истребители украинцам боится. Возможно, после шквала критики со стороны оппозиции Рютте принял решение, даже не согласовав его с парламентом.

«Мы должны позаботиться об инфраструктуре, чтобы убедиться, что посадка и взлет самолетов могут проходить на Украине безопасным образом, потому что F-16 — очень чувствительные самолеты, поэтому мы должны убедиться, что вся инфраструктура подготовлена», - сказал Рютте.

Также в ходе своего европейского турне Зеленский выпрашивал у правительства Швеции истребители «Грипен», называя их «гордостью» Швеции. Он добавил, что на данный момент у Украины нет превосходства в воздухе и нет современной авиации.

«Нужно соблюдать баланс между тем, что мы можем им передать и что мы должны оставить себе. Мы являемся частью так называемой коалиции F-16, где сотрудничаем с 14 странами, чтобы обеспечить Украину самолетами», - пояснил Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции.

Он добавил, что Швеция сделает все, чтобы поддержать Украину авиацией, но конкретных обязательств по поставке шведских самолетов Киеву нет.

Что касается голландских и датских F-16, даже если принять на веру количество заявляемое Зеленским, то ряд российских и мировых военных экспертов сомневаются в том, что даже с западными поставками украинские ВВС получат существенное преимущество.  Боевые возможности и численность авиации значительно больше. К примеру, даже председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марк Милли заявил: «F-16 не станут «волшебным оружием» для Украины. Тем не менее факт эскалации напряжённости на Украине со стороны Запада налицо.

«Поставки истребителей F-16 ведут к эскалации конфликта на Украине, усилению риска прямого вовлечения в него государств НАТО и к непосредственной угрозе столкновения между НАТО и РФ. Дания, прикрываясь тезисом о  том, что Украина сам должна определять условия мира, своими поставками вооружений не оставляет Киеву иного выбора, кроме как продолжения военного противоборства с РФ», - выразил мнение Владимир Барбин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Дании.

Надежды Зеленского на очередные поставки "супероружия" вряд ли помогут киевскому режиму. "Байрактар", Himars, Patriot и Leopard не оправдали себя. Но руководство нынешней Украины вновь готово под флагом поддержки Запада отправить на очередную бойню тысячи людей, жизни которых бережёт только на словах.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Виталий Никулин.

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