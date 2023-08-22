МО РФ сообщило об уничтожении катера с десантом ВСУ у острова Змеиный
Уничтоженный быстроходный катер Willard Sea Force был произведен в Соединенных Штатах.
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Минобороны России сообщает об уничтожении восточнее острова Змеиный украинского катера с десантной группой.
Удар был нанесен самолетом Воздушно-космических сил сегодня в районе 11 утра по столичному времени. В результате был ликвидирован военный катер американского производства Willard Sea Force, уточняет российское оборонное ведомство.
Рано утром Минобороны сообщило, что российский Су-30СМ уничтожил в Черном море разведывательный катер противника. По данным ведомства, это произошло в районе российских газодобывающих установок.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.