Российский Ка-52 уничтожил украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении
Против боевой бронированной машины врага была применена управляемая ракета.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил бронетехнику неприятеля. Об этом сообщает МО РФ.
Уточняется, что удар по неприятельской боевой бронированной машине был нанесен на Южно-Донецком направлении.
Экипаж «Аллигатора» уничтожил украинский бронеобъект точным ударом управляемой ракеты.
Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны уничтожили пикапы врага на Запорожском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.