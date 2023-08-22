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Нарколог Исаев рассказал о риске для девочки, севшей на шприц, заболеть ВИЧ

Максим Крюков
15:44 22.08.2023
По словам президента Независимой наркологической гильдии Руслана Исаева, все зависит от того, использовал ли кто-то этот шприц.
Нарколог Исаев рассказал о риске для девочки, севшей на шприц, заболеть ВИЧ
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Global Look Press
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Вероятность того, что маленькая девочка, которая укололась шприцем с мефедроном, воткнутым в заднее сиденье автомобиля каршеринга в Москве, могла заразиться гепатитом или ВИЧ, зависит от того, был ли этот шприц использован ранее. Об этом в беседе с RT заявил президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты Руслан Исаев.

«Шприц был использованный или целый? Это первый момент. Если он был использованный, то риск инфицирования в плане ВИЧ, гепатита есть, но он не такой, как если наркоманы целенаправленно пользуются одним шприцем. Все зависит от концентрации», - сказал он.

По его словам, важен еще тот факт, насколько долго этот шприц был в машине. Эксперт также рассказал, что ВИЧ и гепатит являются нестойкими во внешней среде инфекциями, отметив, что по прошествии нескольких часов вирусы погибают, а для заражения в организм должно попасть критическое количество крови, в которой содержится инфекция.

По мнению нарколога, если шприц долго находился в транспортном средстве, то он мог быть инфицирован такими бактериями, как стафилококки и стрептококки, которые вызывают гнойные кожные болезни.

О том, что в Москве маленькая девочка укололась шприцем, который был воткнут в пассажирское сиденье автомобиля каршеринга, стало известно накануне. Медицинский инструмент с неизвестным веществом был изъят и направлен на экспертизу. Сегодня в правоохранительных органах сообщили, что в нем обнаружены следы наркотического средства - мефедрона.

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