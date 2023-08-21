В Москве ребенок сел на иглу в автомобиле каршеринга

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Маленький ребенок укололся о шприц, который был воткнут в пассажирское сидение автомобиля каршеринга в Москве. Об инциденте сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Сообщение поступило еще 18 августа, но известно о нем стало только сегодня. По данному факту проводится проверка.

Шприц с неизвестным веществом изъят и отправлен на экспертизу. Необходимо узнать его содержимое и установить, есть ли риск для здоровья девочки.

Ранее стало известно о ДТП на севере Москвы, одним из участников которого стал водитель автомобиля каршеринга. Авария произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Один человек погиб, двое получили травмы.