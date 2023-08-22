ЕС направил Украине новый транш в размере 1,5 миллиарда евро

Деньги направлены на поддержание функционирования страны в условиях конфликта.

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Евросоюз направил Украине новый транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи, сообщает RT со ссылкой на председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

В своем аккаунте в социальной сети X (до 2023 года соцсеть называлась Twitter) она пообещала, что Киеву и дальше будут помогать.

В прошлом месяце Урсула фон дер Ляйен сообщила о передаче Киеву очередного пакета финансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро, пообещав, что деньги будут направлены на восстановление инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что США выделили еще 200 миллионов долларов на военную помощь Украине. Пакет включает боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и оборудование для разминирования.