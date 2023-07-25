Украина получила еще 1,5 млрд евро от ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о передаче Киеву очередного пакета финансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Средства будут направлены на мирные цели: восстановление и успешное функционирование инфраструктуры страны.
«Сегодня мы заплатили еще €1,5 млрд, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру», - написала глава Еврокомиссии в Twitter.
Она добавила, что помощи «будет больше». Одновременно с этим продолжаются переговоры о возможной передаче поступлений от замороженных российских активов. Проведение подобных манипуляций напрямую недопустимо юридически.
Напомним, что недавно 22 июля в Reuters сообщили о транше военной помощи Украине от Соединенных Штатов в объеме 400 млн долларов. Итоговая стоимость военного снабжения Киева составляет выше 41 млрд долларов.