Урсула фон дер Ляйен: деньги будут направлены на восстановление инфраструктуры.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о передаче Киеву очередного пакета финансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Средства будут направлены на мирные цели: восстановление и успешное функционирование инфраструктуры страны.

«Сегодня мы заплатили еще €1,5 млрд, чтобы помочь стране функционировать и ремонтировать инфраструктуру», - написала глава Еврокомиссии в Twitter.

Она добавила, что помощи «будет больше». Одновременно с этим продолжаются переговоры о возможной передаче поступлений от замороженных российских активов. Проведение подобных манипуляций напрямую недопустимо юридически.

Напомним, что недавно 22 июля в Reuters сообщили о транше военной помощи Украине от Соединенных Штатов в объеме 400 млн долларов. Итоговая стоимость военного снабжения Киева составляет выше 41 млрд долларов.