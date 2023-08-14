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США выделили еще $200 млн на военную помощь Украине

Ирина Елагина
19:34 14.08.2023
США направят в зону украинского конфликта ракетные комплексы TOW и Javelin, боеприпасы к ЗРК Patriot и средства разминирования.
США выделили еще $200 млн на военную помощь Украине
© Фото: defense.gov
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Киев получит из США очередную партию военной помощи на $200 млн. О поставках оружия, боеприпасов и военной техники на Украину сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Как говорится в распространенном им письменном заявлении,

«Этот пакет оценивается в $200 млн, включает боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и дополнительное оборудование для разминирования», - приводит ТАСС заявление Блинкена.

В Белом доме уточнили, что ВСУ получат перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin и 37 тягачей.

Кроме того, в поставу включили артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм, танковые снаряды калибра 120 мм, более 12 миллиона патронов для стрелкового оружия и гранаты.

Ранее в США анонсировали поставки Украине ракетных комплексов TOW и Javelin и средств разминирования. С начала СВО Вашингтон уже потратил на финансирование военных поставок на Украину $43 млрд, и намерен наращивать военную помощь. Президент США Джозеф Байден уже запросил на эти цели $13,1 млрд в Конгрессе.

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