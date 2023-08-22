Самолеты F-16, которые могут передать Украине, пока что не совместимы с имеющимися у Киева ракетами ракетами SCALP и Storm Shadow. Но при этом они вполне совместимы с теми самыми JASSM.

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Киев желает получить от Вашингтона крылатые ракеты JASSM, чтобы попытаться захватить Крым. Об этом сообщает 360 со ссылкой на Forbes.

«F-16, оснащенные JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана министра обороны Украины Алексея Резникова по возвращению Крыма "без боя"», - приводит Forbes слова аналитика RAND Corporation Бринна Таннехилла.

В материале уточняется, что истребители F-16, которые планируется передать Украине, пока что не совместимы с имеющимися у Киева ракетами ракетами SCALP и Storm Shadow. Но при этом они вполне совместимы с теми самыми JASSM.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози констатировал иллюзорность планов Киева вернуть Крым в состав Украины.