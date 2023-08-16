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Крым в составе Украины - это не больше, чем фантом, надежды на возвращение полуострова под юрисдикцию Киева иллюзорны. Экс- президент Франции Николя Саркози в интервью Le Figaro коснулся темы украинского кризиса и требований Запада «идти до конца».

«Слова сильны и категоричны. Но что значит "до конца"? Идет ли речь о взятии Донбасса? Крыма? Или идти до Москвы?», - приводит ТАСС слова Саркози.

Саркози напомнил, что Крым исторически всегда был российской территорией.

«Когда речь идет об этой территории, которая до 1954 года была российской и где большинство жителей всегда чувствовали себя русскими, я считаю, что возврат к прошлому иллюзорен», - добавил Саркози.

По мнению Саркози действующему президенту Франции Эмманюэлю Макрону не хватает решимости, чтобы добиться мирного урегулирования украинского кризиса.

«Необходимо все же рискнуть и выйти из этого тупика. Интересы европейцев и американцев здесь не совпадают», - отметил Саркози.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о том, что Украина «попала», так как Вашингтон намерен идти «до конца», наращивая объемы военной помощи и отравляя новые партии оружия в зону украинского конфликта.