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СК РФ подтвердил гибель 4 участников диггер-экскурсии в Москве

Сергей Лебедев
00:43 22.08.2023
Объявлены в розыск причастные к смертельной экскурсии.
СК РФ подтвердил гибель 4 участников диггер-экскурсии в Москве
© Фото: Баранов Владимир, GlobalLookPress
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Следователи столичного СК РФ установили троих причастных к организации смертельной диггер-экскурсии. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства. Заведено уголовное дело по статье за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли по неосторожности смерть более двух человек.

С одним из вероятных виновников трагедии проводятся следственные действия. Вскоре будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Также проведены обыски у продававших билеты на незаконные экскурсии и тех, кто их проводил. Ряд лиц объявлен в розыск.

В Следственном комитете отметили, что подтверждена гибель четырех человек, в том числе и одной несовершеннолетней. Судьба остальных на данный момент неизвестна. Сотрудники экстренных служб Москвы продолжают поиски оставшихся участников группы.

Напомним, в накануне Москве во время ливня погибли диггеры. Трагедия произошла в ходе экскурсии по подземным коллекторам.

Руководитель Центра подземных исследований Михаил Савкин напомнил, что любые экскурсии по техническим сооружениям Москвы, включая подземные коллекторы, запрещены законом. Может грозить даже уголовная ответственность.

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