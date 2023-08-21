Во Франции усомнились в готовности Нидерландов передать F-16 Украине
По мнению французского политика Флориана Филиппо, на досрочных выборах в Нидерландах победит оппозиция и отменит решение о передаче истребителей Киеву.
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Нидерланды, скорее всего, не смогут поставить официальному Киеву истребители F-16. К такому выводу пришел французский политик Флориан Филиппо.
«Уходящий в отставку глобалист Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, пообещал F-16 Зеленскому. Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября "Партия свободы" победит его партию. Они выберут мир и оставят F-16 себе» - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Накануне глава датского кабмина Метте Фредериксен пообещала Украине партию американских F-16. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским речь шла о 19 истребителях.
До этого власти США заявили о готовности утвердить передачу Украине истребителей F-16 из третьих стран после соответствующих консультаций с конгрессом.