В стране и мире Во Франции усомнились в готовности Нидерландов передать F-16 Украине Ян Брацкий По мнению французского политика Флориана Филиппо, на досрочных выборах в Нидерландах победит оппозиция и отменит решение о передаче истребителей Киеву. © Фото: Sputnik/РИА Новости Читайте нас на: Нидерланды, скорее всего, не смогут поставить официальному Киеву истребители F-16. К такому выводу пришел французский политик Флориан Филиппо. «Уходящий в отставку глобалист Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, пообещал F-16 Зеленскому. Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября "Партия свободы" победит его партию. Они выберут мир и оставят F-16 себе» - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Накануне глава датского кабмина Метте Фредериксен пообещала Украине партию американских F-16. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским речь шла о 19 истребителях. До этого власти США заявили о готовности утвердить передачу Украине истребителей F-16 из третьих стран после соответствующих консультаций с конгрессом. Экспертное мнение и аналитика