Ракетчики уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении

В результате ракетного удара уничтожено большое количество живой силы противника и десять транспортных средств.

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Бойцы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили три вагона с боеприпасами и десять транспортных средств украинских боевиков на станции разгрузки Межевая. Об этом «Звезде» сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Удар нанесли ракетные подразделения группировки, уточнил он.

Кроме того, в результате ракетного удара на Авдеевском направлении уничтожено большое количество живой силы противника.

Расчеты РСЗО «Торнадо-С» поразили район сосредоточения живой силы и огневых средств 3-го мотопехотного батальона 92-й отдельной механизированной бригады украинских войск в районе Новодмитровки, сообщил также Астафьев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ уничтожили до 30 боевиков и два автомобиля на Херсонском направлении, а также склад боеприпасов в районе Очакова в Николаевской области. 17 августа в военном ведомстве сообщили об уничтожении украинского военного эшелона с боеприпасами на станции Межевая Днепропетровской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.