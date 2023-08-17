Минобороны России сообщило об уничтожении украинского военного эшелона с боеприпасами

Вражеский эшелон был поражен российским ракетным ударом на станции Межевая в Днепропетровской области.

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Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении украинского военного эшелона с боеприпасами.

«На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами», - заявил Конашенков.

Кроме этого, Игорь Конашенков отметил, что российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком и Купянском направлениях.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Центр» отразили две украинские атаки и уничтожили более 60 боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.