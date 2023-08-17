Минобороны России сообщило об уничтожении украинского военного эшелона с боеприпасами
Вражеский эшелон был поражен российским ракетным ударом на станции Межевая в Днепропетровской области.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении украинского военного эшелона с боеприпасами.
«На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами», - заявил Конашенков.
Кроме этого, Игорь Конашенков отметил, что российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком и Купянском направлениях.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Центр» отразили две украинские атаки и уничтожили более 60 боевиков.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.