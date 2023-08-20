ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Очакова
В Минобороны РФ сообщили, что на Херсонском направлении противник потеряли до 30 боевиков и два автомобиля.
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Противник потерял до 30 боевиков и два автомобиля на Херсонском направлении, а также склад боеприпасов в районе Очакова в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве добавили, что с начала спецоперации украинские боевики потеряли почти шесть тысяч беспилотников, 461 самолет и 11,5 тысяч танков.
Ранее МО РФ опубликовало кадры, как дроны-камикадзе уничтожили бронетранспортеры боевиков на Запорожском направлении. Они подлетели к технике противника и стремительно снизились.
Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.