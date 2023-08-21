Трамп заявил, что не видит смысла участвовать в президентских дебатах

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что не видит смысла участвовать в дебатах претендентов на пост президента США от Республиканской партии. По его словам, его рейтинг, согласно опросам, выдающийся.

«На самом деле я опережаю другого кандидата, занявшего второе место, кем бы он сейчас ни был, более чем на 50 очков», - цитирует ТАСС заявление экс-президента.

Недавно Дональд Трамп заявил, что его шансы победить Джо Байдена на выборах президента в 2024 году «близки к 100%». Он подчеркнул, что и среди республиканцев не видит конкурентов, которые могли бы с ним соперничать в праймериз.

Кроме того, по словам Трампа, уголовные обвинения против него только помогут ему выиграть выборы 2024 года. Он отметил, что момент выдвижения обвинений не является случайным. Произошло это именно во время предвыборной кампании, когда он якобы стал «лидером общественного мнения».