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Трамп считает близкими к 100% свои шансы выиграть у Байдена выборы

Владимир Рубанов
17:21 13.08.2023
При этом экс-президент подчеркнул, что не видит конкурентов и среди республиканцев.
Трамп считает близкими к 100% свои шансы выиграть у Байдена выборы
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил британскому изданию The Times, что его шансы победить Джозефа Байдена на президентских выборах в 2024 году «близки к 100%».

При этом экс-глава Белого дома подчеркнул, что и среди республиканцев не видит конкурентов, которые могли бы с ним соперничать в праймериз. Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, не рано ли он списывает со счетов однопартийца Рона Десантиса.

В 2020 году Трамп, по официальным данным, проиграл Байдену в президентской гонке, но не признал поражение и заявил о фальсификации выборов. Вокруг этого эпизода, связанного с попыткой штурма Капитолия протестующими в январе 2021 года, строится одно из обвинений в отношении бывшего главы государства.

Ранее бывший президент США назвал Байдена не способным управлять США в «самое опасное время в истории». Трамп также критиковал передачу кассетных боеприпасов Украине и обвинил действующего президента Соединенных Штатов в том, что он еще больше приближает страну к третьей мировой войне.

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