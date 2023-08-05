Трамп сообщил, что после обвинений его победа на выборах обеспечена

Экс-президент США считает, что с каждым предъявленным обвинением общество все больше склоняется к поддержке Трампа.

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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что уголовные обвинения против него только помогут ему выиграть выборы 2024 года. Так он высказался на мероприятии, организованном Республиканской партией в Алабаме.

«Каждый раз, когда они предъявляют обвинения, наши позиции в опросах общественного мнения лишь укрепляются», - заверил Трамп, его цитирует ТАСС.

Он также отметил, что момент выдвижения обвинений не является случайным. Экс-президент уже говорил, что обвинения против него являются ложью, и в этот раз он подчеркнул, что выдвинуть их можно было и раньше. Однако произошло это именно во время предвыборной кампании, когда, по мнению самого Трампа, он стал «лидером общественного мнения».

Если против него выдвинут еще одно обвинение, по словам политика, выборы точно будут выиграны и «ни у кого не останется шансов».

Ранее сообщалось, что суд назначил слушание по делу Трампа о штурме Капитолия на 28 августа. При этом судья сообщила, что явка политика не обязательна.