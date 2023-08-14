В затопленном Приморье ожидают новый Тайфун и ливни

Из-за нового тайфуна и сильных дождей уровень воды на некоторых участках рек может подняться на 0,6-1,2 метра.

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Новый тайфун, который ожидается 17 августа, принесет сильные дожди на пострадавший от «Хануна» и ливней восток Приморья. Об этом сообщили в Приморском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В четверг, 17 августа, над Японским морем по направлению к острову Хоккайдо станет смещаться тайфун LAN. По последним расчетам, траектория вихря пройдет юго-восточнее Приморья. Под влиянием его западной периферии на востоке края возможны сильные дожди. На остальной территории местами кратковременные дожди», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что из-за сильных дождей на отдельных участках уровень воды в реках может подняться на 0,6-1,2 метра. Не исключается выход воды из низких берегов. Уже в пятницу фронтальные разделы покинут регион, при этом увеличится вероятность кратковременных дождей и гроз.

По последним данным МЧС, из-за длительных дождей и пришедшего в Приморье тайфуна «Ханун» оказались затоплены более 4,6 тысяч домов, эвакуированы свыше 2,5 тысяч человек, включая 582 ребенка. Без электроснабжения остаются 91 многоэтажна, а также более 1,7 тысяч частных домов.

В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 719 человек, а также 251 единица техники. В регион продолжают поступать тепловые пушки, мотопомпы и дизель-генераторы. Режим ЧС продолжает действовать на территории девяти районов.