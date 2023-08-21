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Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию

Елизавета Кондрикова
21:38 21.08.2023
В США добавили, что возможно дальнейшее закрытие пограничных переходов на границе с Белоруссией.
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию
© Фото: Rod Lamkey - CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress
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Госдепартамент США призвал своих граждан немедленно покинуть территорию Белоруссии через пограничные переходы с Литвой и Латвией. Об этом сообщили в посольстве США в Минске.

«Граждане США в Беларуси должны немедленно покинуть страну. Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом», - говорится в сообщении посольства.

В посольстве также посоветовали не выезжать из страны в Россию или Украину. Подобное заявление связано с тем, что в Белоруссии «продолжают способствовать неспровоцированному нападению на Украину» и наблюдается «произвольное применение местных законов», а также в посольстве объяснили подобные рекомендации возможностью возникновения гражданских беспорядков в Белоруссии.

Ранее 18 августа сообщили о временном закрытии пограничных пунктов «Шумскас/Лоша» и «Твярячюс/Видзы» на границе Литвы с Белоруссией в связи с геополитической ситуацией. Посольство США в Минске добавило, что возможно дальнейшее закрытие пограничных переходов на границе с Белоруссией.

Напомним, в начале августа стало известно о намерении Польши сформировать воинскую часть в 36 км от границы с Белоруссией и перекинуть на восточные границы американские танки Abrams и вертолеты Apache. Также в понедельник 21 августа польский министр обороны Мариуш Блащак анонсировал размещение на границе с Белоруссией дополнительного контингента из 10 тысяч военнослужащих.

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