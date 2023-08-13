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Польша сформирует воинскую часть в 36 км от границы с Белоруссией

Сергей Лебедев
15:08 13.08.2023
Подразделение в городе Чарна-Белостоцка станет учебным центром для нужд создаваемой пехотной дивизии.
Польша сформирует воинскую часть в 36 км от границы с Белоруссией
© Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В польском городе Чарна-Белостоцка в 36 километрах от границы с Белоруссией сформируют новую воинскую часть. Первые солдаты должны прибыть в конце этого года, заявил министр обороны республики Мариуш Блащак.

Подразделение в Чарна-Белостоцка станет учебным центром для нужд создаваемой пехотной дивизии. Сначала военных поселят в контейнерный городок, затем построят новые объекты, передает PAP.

Напомним, в январе стало известно, что на востоке Польши создадут пехотную дивизию. Она будет действовать на территории Подляского воеводства и состоять из четырех бригад.

На вооружение дивизии поставят БПЛА, американские танки Abrams и южнокорейские K-2. В состав включат и артиллерийскую бригаду с самоходными гаубицами Krab.

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