В стране и мире Швеция заявила об отсутствии планов отправлять Украине истребители Gripen Тимур Шерзад Премьер-министр Швеции подчеркнул, что у Стокгольма есть баланс между тем, что можно поставить Киеву, и тем, что надо сохранять для себя. © Фото: Mathilda Ahlberg, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что у страны нет планов отправлять истребители JAS 39 Gripen на Украину. «У нас также есть баланс между тем, что мы можем поставить им, и тем, что мы должны иметь сами», - заявил он в интервью телеканалу TV4. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о согласии передать Украине 19 истребителей F-16. При этом, как подчеркнули в Минобороны Дании, эти самолеты можно будет использовать только на украинской территории. Экспертное мнение и аналитика