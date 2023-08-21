Российский посол Владимир Барбин подчеркнул, что Запад помогает оружием Украине потому, что желает помешать созданию многополярного мира.

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Дания Владимир Барбин в беседе со «Звездой» заявил, что Дания не ставила никаких условий на передачу Украине своих истребителей F-16, несмотря на то, что ранее заявлялось обратное.

«При передаче Украине истребителей F-16 Данией не обговаривались какие-либо условия по их боевому применению», - подчеркнул Барбин.

Он напомнил, что такая же история была с танками «Леопард», когда Дания передавала их киевскому режиме - никаких условий, просто передали вооружение, как это называли в Копенгагене, «для защиты Украины».

Российский посол заметил, что основная задача стран Запада, когда они накачивают Киев оружием - противодействие созданию многополярного мира. При этом цена их особенно не волнует, так как ее платит население Украины.

Ранее в МИД России заявили, что ВС РФ имеют возможности для реакции на идею Нидерландов и Дании обучить украинцев полетам на F-16.