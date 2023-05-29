Лавров: ВС РФ имеют возможности для реакции на идею Нидерландов и Дании обучить украинцев полетам на F-16
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что власти Дании и Нидерландов желают понравиться гегемону.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал активное желание Нидерландов и Дании обучать украинских пилотов полетам на F-16.
«Я не сомневаюсь, что наши Вооруженные силы имеют возможности на это среагировать», - заявил Лавров журналистам.
Кроме этого, Лавров заметил, что власти Нидерландов и Дании желают понравиться гегемону и регулярно проводят линию Вашингтона в своей политике.
Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы «Бука», который первым сбил «Байрактар» в зоне специальной военной операции.