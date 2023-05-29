В стране и мире Лавров: ВС РФ имеют возможности для реакции на идею Нидерландов и Дании обучить украинцев полетам на F-16 Тимур Шерзад Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что власти Дании и Нидерландов желают понравиться гегемону. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал активное желание Нидерландов и Дании обучать украинских пилотов полетам на F-16. «Я не сомневаюсь, что наши Вооруженные силы имеют возможности на это среагировать», - заявил Лавров журналистам. Кроме этого, Лавров заметил, что власти Нидерландов и Дании желают понравиться гегемону и регулярно проводят линию Вашингтона в своей политике. Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы «Бука», который первым сбил «Байрактар» в зоне специальной военной операции. Экспертное мнение и аналитика