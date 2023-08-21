Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС в онлайн-формате

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По сообщениям пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин примет участие 22-24 августа в XV саммите БРИКС в формате видеоконференции.

«Владимир Путин проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году», - говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле добавили, что на полях саммита и в ходе неформальных встреч лидеров будут обсуждаться вопросы расширения объединения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития БРИКС. Также запланировано заседание лидеров «пятерки» в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которое приглашены лидеры более 50 стран мира.

Накануне саммита будет также проведен Деловой форум, во время которого Владимир Путин выступит с видеообращением. По итогам саммита будет сформирована Йоханнесбургская декларация.

Саммит БРИКС пройдет 22-24 августа в столице ЮАР Йоханнесбурге. Накануне подтвердили участие в саммите генсека ООН Антониу Гутерриша. От России в Йоханнесбурге будет присутствовать делегация с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во главе.