Песков заявил, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи

Дмитрий Песков подчеркнул, что это будет полноценное участие.

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Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Об этом решении президента России сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Это будет полноценное участие», - отметил он.

Кроме этого, Песков отметил, что на самой встрече будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин назвал тяжелейшей работу участников спецоперации.