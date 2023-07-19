Песков заявил, что Путин решил участвовать в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи
Дмитрий Песков подчеркнул, что это будет полноценное участие.
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Владимир Путин будет участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Об этом решении президента России сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. Это будет полноценное участие», - отметил он.
Кроме этого, Песков отметил, что на самой встрече будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин назвал тяжелейшей работу участников спецоперации.