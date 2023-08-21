Мужчина и девочка из группы диггеров погибли в Москве во время ливня

В настоящее время ведутся поиски других участников группы.

© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Москве-реке найдены тела мужчины и девочки. Предположительно, они пропали во время экскурсии по подземным коллекторам. Как сообщили в экстренных службах столицы, в группе находились до восьми человек, их ищут.

«Накануне группа численностью до восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам, где они находились во время сильного ливня. На связь никто не выходит, людей ищут», - пишет ТАСС.

Накануне в Москве в течение часа выпала примерно половина месячной нормы осадков. В пересчете это составляет до трех ведер дождевой воды на один квадратный метр.