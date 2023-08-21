Воробьев доложил Путину о двух сбитых в Подмосковье беспилотниках

Сегодня утром Минобороны сообщило, что 21 августа один БПЛА был уничтожен над Истринским районом, другой подавлен в Рузском районе.

© Фото: пресс-служба президента РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину на рабочей встрече о двух беспилотниках, которые российские военные сбили средствами ПВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«На состоявшейся встрече губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину об имевших место ситуациях, о двух сбитых БПЛА силами ПВО», - говорится в сообщении.

В открытой части встречи речь шла о подготовке школ и детских садов к началу учебного года. Президент и глава региона обсудили нагрузку на дорожную сеть в Подмосковье и ситуацию с аварийным жильем.

Сегодня утром Минобороны России отчиталось об уничтожении украинского дрона над Истринским районом и подавлении средствами РЭБ украинского БПЛА у села Покровское Рузского района.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.