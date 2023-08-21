Минобороны РФ: средства РЭБ подавили беспилотник над Рузским районом

В результате инцидента никто не пострадал.

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Двадцать первого августа в 06:50 была пресечена очередная попытка киевского режима совершить атаку при помощи БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дежурные силы ПВО своевременно обнаружили украинский дрон над территорией Московской области и подавили его средствами радиоэлектронной борьбы.

Потеряв управление, беспилотник упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.