Минобороны РФ: средства РЭБ подавили беспилотник над Рузским районом
В результате инцидента никто не пострадал.
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости
Двадцать первого августа в 06:50 была пресечена очередная попытка киевского режима совершить атаку при помощи БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Дежурные силы ПВО своевременно обнаружили украинский дрон над территорией Московской области и подавили его средствами радиоэлектронной борьбы.
Потеряв управление, беспилотник упал в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Пострадавших нет.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.