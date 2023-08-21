Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

© Фото: Mykola Miakshykov, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Воздушная тревога объявлена в восточных областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

На этот час предупреждение действует в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, ДНР и ЛНР.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении ракетным ударом украинского военного эшелона с боеприпасами на станции Межевая Днепропетровской области. Кроме того, сообщалось о поражении командного пункта армейского корпуса ВСУ в Запорожской области.