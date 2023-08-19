МО РФ сообщило о поражении командного пункта армейского корпуса ВСУ в Запорожской области

Также был уничтожен склад боеприпасов украинских боевиков в Хмельницкой области.

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Благодаря действиям оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск Вооруженных Сил России был поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Также в Хмельницкой области, в районе населенного пункта Голосков, был уничтожен склад с боеприпасами противника. Всего за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 139 районах.

Ранее Игорь Конашенков сообщил об уничтожении ракетным ударом военного украинского эшелона с боеприпасами. Он располагался на станции Межевая Днепропетровской области.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов