Экс-ведущий Fox Такер Карлсон рассказал о цензуре в США

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Американский журналист Такер Карлсон назвал цензуру в США причиной своего увольнения с телеканала Fox News. В своем видеообращении он рассказал, что на ряд тем в Америке существует табу.

По мнению Карлсона, дискуссии в СМИ стали «невероятно глупыми» и пустыми, а дебаты о важных вещах запрещены по решению «обеих политических партий и их доноров».

Журналист сокрушается, что круг тем, которые могут обсуждать СМИ, стал крайне ограниченным.

«Большие вопросы, которые определяют наше будущее, вообще не обсуждаются: больше гражданских свобод, развивающаяся наука, демографическое изменение, корпоративная мощь, природные ресурсы», - приводит РИА Новости заявление журналиста.

По-мнению Карлсона, пресса в Америке перестала быть свободной, так как дискуссии по всем ключевым темам «не разрешены в американских медиа».

В заключении журналист признался, современная американская журналистика наводит тоску, и надо искать иные платформы, что говорить и слышать правду.

Напомним, что Такер Карлсон известен острыми высказываниями в адрес правительства США. Эксперты считают, что именно критический взгляд журналиста на происходящее в Америке стал причиной его увольнения.



