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В США назвали причину увольнения телеведущего Такера Карлсона с Fox News

Марина Крижановская
04:27 08.05.2023
Из-за его «бесстрашных» репортажей о деятельности США на Украине и украинского президента Зеленского телеканал расстался с всемирно известным ведущим.
В США назвали причину увольнения телеведущего Такера Карлсона с Fox News
© Фото: Billy-Bennight,-The-Photo-Access,-GlobalLookPress
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В Соединенных Штатах рассказали, почему был уволен известный телеведущий Fox News Такер Карлсон. Отмечено, что это якобы связано с его критикой деятельности США на Украине, а также президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал американский журналист Джексон Хинкл.

«Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло по причине его бесстрашного освещения безумия всего, что касается Украины и Зеленского», - написал он в Twitter.

© @jacksonhinklle, Twitter

В конце апреля экс-ведущий Fox Карлсон сказал, что покинул телеканал из-за отсутствия свободы слова. По его мнению, дискуссии в СМИ стали «невероятно глупыми» и пустыми, а дебаты о важных вещах запрещены по решению «обеих политических партий и их доноров». Также он огорчен ограниченным кругом тем, которые могут обсуждать СМИ.

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