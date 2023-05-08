В США назвали причину увольнения телеведущего Такера Карлсона с Fox News
Из-за его «бесстрашных» репортажей о деятельности США на Украине и украинского президента Зеленского телеканал расстался с всемирно известным ведущим.
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В Соединенных Штатах рассказали, почему был уволен известный телеведущий Fox News Такер Карлсон. Отмечено, что это якобы связано с его критикой деятельности США на Украине, а также президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал американский журналист Джексон Хинкл.
«Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло по причине его бесстрашного освещения безумия всего, что касается Украины и Зеленского», - написал он в Twitter.
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