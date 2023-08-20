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В США заявили, что поставляемые Киеву оружие и деньги исчезают на черном рынке

Марина Крижановская
03:18 20.08.2023
Экс-советник главы Пентагона призвал обратить внимание на происходящую с поставками оружия и деньгами ситуацию.
В США заявили, что поставляемые Киеву оружие и деньги исчезают на черном рынке
© Фото: Senior Airman Stephani Barge, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Оружие и денежные средства, направляемые Соединенныеми Штатами киевскому режиму, пропадают бесследно. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он написал, что «происходящее сейчас, требует нашего внимания», обратив внимание, что США отправляют на миллиарды долларов оружие Украине, которое, вполне возможно, оказывается на черном рынке. Он поделился мнением на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Мы отправляем оборудование на миллиарды долларов и большая его часть, возможно, исчезает на черном рынке, а деньги никогда не попадают туда, куда должны поступать!». - сказал Макгрегор.

Ранее США выделили еще 200 миллионов долларов на военную помощь Украине. А до этого президент Джо Байден запросил у американского конгресса еще 13,1 миллиардов долларов военной помощи киевскому режиму.

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