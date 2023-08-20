В Воронежской области обнаружили очаг сибирской язвы

© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, GlobalLookPress

В Панинском районе Воронежской области обнаружили очаг сибирской язвы. Из-за этого на его территории ввели режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 16 ноября, сообщили местные власти.

Отмечается, что уже проведена локализация и дезинфекция очага заболевания, установлены его границы. Также осуществлен подворный обход населенного пункта. Кроме того, введен ряд ограничений.

Напомним, недавно в округе Гунунг Кидул в Индонезии 87 человек заразились сибирской язвой. Трое погибли. Вспышка заболевания могла произойти после того, как один из местных жителей поделился с соседями мясом своей больной коровы. Она умерла, а затем была выкопана и съедена.

Ранее в беседе со «Звездой» вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн назвал сибирскую язву заболеванием высокой летальности. Летальность может достигать 50%.