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Вирусолог Альтштейн назвал сибирскую язву заболеванием высокой летальности

Анна Назайкина
15:55 30.06.2023
Ранее стало известно, что в Туве мужчина был госпитализирован с симптомами сибирской язвы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой» рассказал, каким образом человек заражается сибирской язвой, а также в каких случаях это заболевание может угрожать жизни человека.

«Человек заражается от больного животного, при тесном контакте, при потреблении мяса этого животного. Заболевание от человека к человеку не передается, поэтому таких больших вспышек сибирской язвы не бывает», - отметил он.

Эксперт обратил внимание, что никакой широкой эпидемиологической опасности для человека сибирская язва не несет.

«Сибирская язва - это заболевание высокой летальности, летальность может быть до 50%», - предупредил Альтштейн.

Вирусолог объяснил, что характерные черные язвы могут быть на коже, на слизистой. Даже если язв всего несколько, бактерии могут распространяться в организме, попасть в кровь, могут распространиться по органам, в таком случае это может быть «довольно смертоносное заболевание».

«Вовремя обратиться к врачу, чтобы были применены антибиотики, и тогда человек не умрет», - сказал доктор медицинских наук.

Сегодня стало известно, что в Туве мужчина попал в больницу с симптомами сибирской язвы, правоохранительные органы начали проверку. Как утверждается, он участвовал в забое лошади.

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