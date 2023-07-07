В России также выявили несколько случаев заболевания сибирской язвой, сейчас в Руспублике Тыва не менее пяти зараженных.

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В округе Гунунг Кидул в Индонезии 87 человек заразились сибирской язвой, трое погибли. Об этом сообщает TribunNews.

Согласно версии издания, вспышка заболевания могла произойти после того, как один из местных жителей поделился с соседями мясом своей больной коровы. Она умерла, затем была выкопана и съедена.

Также издание уточняет, что правительство округа Гунунг Кидул призывало жителей не вывозить скот в другие регионы страны.

Ранее в России выявили несколько случаев заболевания сибирской язвой. В Республике Тыва болезнью заразились пять человек.