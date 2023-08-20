Станция БКЛ «Марьина роща» была подтоплена из-за сильного ливня

© Видео: Вконтакте, Svetlana Kostyuk © Фото: Вконтакте, Svetlana Kostyuk

Станция Большой кольцевой линии московского метро «Марьина роща» оказалась затоплена из-за сильных дождей, обрушившихся на столицу. Кадры опубликовали пользователи соцсетей.

Вода хлынула с одной из стен в вестибюле возле турникетов. Судя по комментариям автора, стена была повреждена.

В марте этого года на БКЛ произошло обрушение тоннеля над перегоном между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». По данным Следственного комитета, это произошло из-за нарушения правил проведения строительных работ.