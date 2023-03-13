Строители продолжают земельные работы на месте обрушения тоннеля БКЛ Москвы

На кадрах видеосъемки экскаватор загружает грунт в самосвал на аварийном участке БКЛ.

© Видео: ТК "Звезда" © Фото: ТК "Звезда"

Строители продолжают земельные работы на месте обрушения тоннеля БКЛ на участке между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская» на юго-западе Москвы. На кадрах видеосъемки на стройплощадке идет погрузка грунта с помощью массивного экскаватора и самосвала.

Напомним, что из-за проведения бурильных работ над веткой БКЛ был поврежден тоннель, из-за обрушения грунта и попадания на пути песка и глины пришлось остановить движение поездов на перегоне «Мичуринский проспект» - «Аминьевская». Технические службы столичного метрополитена вовремя обнаружили нарушение целостности тоннеля и оперативно приняли меры для расчистки путей с остановкой движения поездов на этом участке.

По факту нарушения правил проведения строительных работ в СК РФ возбудили уголовное дело. Среди поставленных следствием вопросов, кто дал разрешение на земляные работы в зоне пролегания тоннеля БКЛ.

Ранее сообщалось о запуске Большой кольцевой линии московского метро, движение по полному кругу, а это 31 станция, открыл президент России Владимир Путин.