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СК РФ возбудил уголовное дело по факту остановки движения на БКЛ в Москве

Ирина Елагина
16:36 13.03.2023
В СК РФ расценивают случившееся как нарушение правил проведения строительных работ.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту остановки движения на БКЛ в Москве
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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В Следственном комитете РФ приступили к расследованию инцидента с приостановкой движения поездов на участке Большой кольцевой линии столичного метро. О возбуждении уголовного дела сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по г. Москве Юлия Иванова.

Следователи рассматривают случившееся как нарушение правил проведения строительных работ.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК РФ) по забору грунта, проводимых на западе Москвы, которые привели к приостановке движения поездов на участке БКЛ метро», - уточнила Иванова.

Ранее сообщалось об остановке движения на БКЛ из-за повреждения тоннеля при производстве бурильных работ над перегоном между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская». Как отметил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, обошлось без пострадавших, так как движение поездов было оперативно остановлено, были проведены работы, связанные с уборкой грунта - обрушившегося песка и глины и запуском движения.

По информации СКР, бурильные работы проводили сотрудники частной строительной организации. В рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить, на основании каких строительных и проектных документов велись работы, а также изучить законность договора субподряда и иные документы.

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