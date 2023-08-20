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МО Дании заявило о передаче Киеву самолетов F-16 после обучения летчиков ВСУ

Ирина Елагина
16:43 20.08.2023
Дания и Нидерланды имеют 72 самолета F-16, которыми они готовы поделиться с Украиной.
МО Дании заявило о передаче Киеву самолетов F-16 после обучения летчиков ВСУ
© Фото: Yorick Jansens, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Дания готова предоставить ВСУ американские истребители F-16 при соблюдении рада условий. Об этом говорится в распространенном заявлении Минобороны Дании.

«Мы согласны передать самолеты F-16 Украине и ВВС Украины в тесном сотрудничестве с США и другими партнерами, когда будут выполнены условия для такой передачи», - приводит ТАСС текст релиза.

Среди озвученных условий - подготовка летного состава и техников ВСУ для управления и обслуживания F-16, а также «необходимые разрешения, инфраструктура и логистика».

По информации ТАСС, аналогичную позицию занимают и Нидерланды. ВВС двух стран имеют 72 самолета F-16, которыми они готовы поделиться с Украиной, а свои Вооруженные силы пополнить более современными F-35.

Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности США поддержать передачу Украине истребителей F-16 из третьих стран.
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что поставки боевых самолетов стартуют, как только завершится подготовка украинских пилотов инструкторами F-16.

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