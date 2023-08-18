Reuters: США одобрили передачу Киеву F-16 из Дании и Нидерландов

F-16 появятся на Украине, как только завершится подготовка украинских пилотов конструкторами истребителей.

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Соединенные Штаты одобрили передачу истребителей F-16 из Дании и Нидерландов на Украину. Поставки начнутся, как только завершится подготовка пилотов.

Госсекретарь Энтони Блинкен отправил своим коллегам в Дании и Нидерландах письма с заверениями того, что США поддерживают этот шаг.

«Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в отношении передачи Украине истребителей F-16, так и в отношении обучения украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16», - цитирует Reuters письмо Блинкена.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что передача Киеву истребителей F-16 будет считаться угрозой России в ядерной сфере. По словам Лаврова, это может привести к катастрофическим последствиям.