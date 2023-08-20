В честь Дарьи Дугиной назвали улицу в Донецке

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Одну из улиц в Донецке назвали именем журналистки Дарьи Дугиной, убитой 20 августа в результате теракта. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В память о Дарье Дугиной мы решили назвать улицу ее именем. Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко», - пишет он в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что киевский режим оборвал жизнь журналистки год назад. По словам врио главы ДНР, это было сделано из страха перед «правдой, которую несла людям Дарья» и перед ее бесстрашием.

Пушилин подчеркнул, что для республики Дарья Дугина останется героем, и ее жители будут помнить журналистку.

Дарья Дугина скончалась в результате теракта, организованного киевским режимом. Ее автомобиль был взорван 20 августа 2022 года в Подмосковье.

Недавно бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин в суде признал свою вину. Он собрал информацию о семье философа Александра Дугина и передал ее некоему Даниилу Чоудхури.