Передавший убийцам данные о Дугиной экс-полицейский признал вину

Мужчина за деньги предоставлял информацию из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

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Причастный к убийству Дарьи Дугиной бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин в суде признал свою вину, сообщают «Известия». Ранее на него завели уголовное дело за то, что он за деньги собирал информацию о семье философа.

Напомним, ранее стало известно, что данные мужчина получил из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Их Рыбин передал некоему Даниилу Чоудхури.

В мае этого года осудили подельников предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной, изготовивших поддельные документы. Им дали 3,5 года лишения свободы.

Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Также суд запретил преступникам 2,5 года администрировать мессенджеры и сайты.